إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وسيعمل عن بعد أثناء عزله، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة التي يواجه فيها حزب العمال صعوبات.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، سيبتعد هيبكنز على نحو مؤقت عن حملة الانتخابات التي تجرى في 14 أكتوبر بسبب إصابته.

ويتراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، إذ يتقدم الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط بنسبة تتراوح بين 31.9 و26.5% في استطلاع حديث للرأي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن هيبكنز يعاني من أعراض البرد والأنفلونزا التي بدأت السبت وسيعزل لمدة 5 أيام أو حتى تظهر نتيجة اختبار سلبية.

وجاء في البيان: "سيواصل الأعمال التي يمكنه القيام بها عبر تطبيق زووم".

وقال هيبكنز على صفحته الرسمية على فيسبوك: "شكراً لجميع المتطوعين والمؤيدين العظماء في حزب العمال الذين أعرف أنهم سيواصلون حملتنا في غيابي".

ورفعت الحكومة آخر قيودها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في أغسطس، لكن السلطات الصحية لا تزال توصي الأشخاص بالبقاء في منازلهم لمدة 5 أيام إذا شعروا بتوعك أو إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.