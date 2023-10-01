إسماعيل القصبى من المحلة: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال الإنجازات

الغربية مصطفى عادل

طالب إسماعيل القصبي من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالترشح في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال ما حققه من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس حقق انجازات هامة في وقت قياسي منها المدن الجديدة، والموانئ والطرق والكباري ومبادرة حياة كريمة التي تنفذ حاليا في الريف المصري وغيرت الريف المصري للأفضل، مطالبا الرئيس السيسي بأن يكمل ما بدأ من إنجازات تحققت في عهده.

وأشار إلى أن الازمات التي تمر بها دول العالم أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في مصر، ورغم ذلك تقف مصر صامدة في ظل قيادة حكيمة.