إزالة حالتى بناء مخالف فى حى العامرية أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول فى الإسكندرية، حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، أنه تم القيام بحملة بقيادة نائب رئيس الحي، وأسفرت عن إزالة فورية لأعمال حالتى بناء بدون ترخيص بمنطقتى قشوع وتوشكى عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت وحدة التدخل السريع بحي العامرية أول، بتواجد جميع الإدارات المعنية، من إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن عمل بيارة لمغسلة بقرية طيبة 1 بالنهضة، وتم التحفظ على عدد 5 شكائر أسمنت والتنبيه على إعادة الشيء لأصله وردم البيارة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.

وعلى صعيد آخر، شنت إدارة إشغال الطريق حملة بنطاق الحى، وأسفرت عن التحفظ على عدد 1 توك توك للسير عكس الاتجاه، وعدد 9 حالات إشغالات متنوعة، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.