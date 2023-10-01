ألمانيا وبولندا والتشيك تشكل فريق عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتبت ـ هناء أبو العز

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك تشكل قوة عمل مشتركة للقضاء على جرائم التهريب غير الإنسانية والهجرة غير الشرعية.

وقالت فيسر في بيان لها: نريد معًا تحطيم الأعمال القاسية لعصابات التهريب التي تحقق أقصى قدر من الربح من محنة الناس وتهريبهم عبر الحدود بطريقة تهدد حياتهم.

وأضافت: لهذا السبب اتفقنا الآن على تكثيف الدوريات المشتركة لقوات الشرطة هناك مع شرطتنا الفيدرالية على الأراضي التشيكية والبولندية أيضًا.

وسوف يترأس فريق العمل المشترك ــ الذي نسقته فايسر مع وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان والبولندي ماريوس كامينسكي ــ برنامج EMPACT التابع لليوروبول، وستعمل الشرطة الألمانية والتشيكية والبولندية معًا على أراضي بعضها البعض للحد من الهجرة غير الشرعية وتحديد طرق التهريب.

وتعد هي أحدث محاولات فايسر للسيطرة على الهجرة غير الشرعية بعد أن أعلنت فرض ضوابط مؤقتة على حدود ألمانيا مع بولندا وجمهورية التشيك .

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه الأحزاب الرئيسية في ألمانيا من الذعر المتزايد وتغيير موقفها بشأن الهجرة، وسط تزايد شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ومع الانتخابات المقررة في ولاية هيسن الألمانية الأسبوع المقبل، تحاول فايسر - عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتز والتي تترشح بفتور لمنصب رئيس وزراء ولاية هيسن - الخوض في المياه الآمنة، وأعلنت أنها إذا لم تفز في انتخابات ولاية هيسن، فإنها تريد الاحتفاظ بمنصبها كوزيرة للداخلية الألمانية .