وقال مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء، " لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش على الشاحنات الصغيرة والسيارات والحافلات التي يشتبه في أنها تحمل مهاجرين غير شرعيين".

من جهتها، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن عمليات الهجرة غير الشرعية الوافدة من سلوفاكيا زادت بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أن سلوفاكيا وبولندا تشتركان في حدود بطول 540 كيلومترا، وتشكل الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي جزءا من منطقة شنجن المعفاة من التأشيرة.