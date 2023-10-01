أفواج صينية تزور هرم هوارة فى الفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

شهد هرم هوارة بمحافظة الفيوم، اليوم إقبال سياحي كبير من قبل فوج سياحي بعدد كبير من دولة الصين، وذلك بعدما شهد الهرم خلال الأسبوع الماضي إقبال غير مسبوق من قبل الصينية تحديدا.

وقالت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم ، إن الموسم السياحى الحالى حقق العديد من طموحات العاملين بالمنطقة الأثرية بعد التدفقات السياحية المتزايدة لزيارة المعالم الأثرية التي تشتهر بها محافظة الفيوم ، مضيفة، أن هرم هوارة إستقبل اليوم العديد من الأفواج الصينية السياحية خاصة أن السائح الصيني من عشاق السياحة الثقافية والأثرية ولفتت الي أن السائحين أبدوا إعجابهم الشديد بالمنطقة الأثرية وبحسن إستقلال العاملين بها.

وتابعت نيرمين عاطف، أن محافظة الفيوم تشهد إقبال سياحي لم تشهده منذ سنوات طويلة، حيث تشهد هذه الفترة حالة من الإقبال السياحى المميز من الأفواج السياحية القادمة من مختلف دول العالم لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم

وأضافت أن إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تقوم برصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، ومتابعتها بصورة دورية، بإشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور على البطل، الذي يشددبضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.