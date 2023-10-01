أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1 - 10 - 2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023.

إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لصناعة الكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعربية للصناعات الهندسية، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 4.16%، واستحوذت المؤسسات على 23.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 20.7 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 169.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.172 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.15%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 35.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.642 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.16%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 53.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 353 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.