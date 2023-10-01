أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه الحكومة بإنجاز كل المشروعات فى 2025

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025، مضيفً:"أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى: البلد تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تانى خالص

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، على استعراض جهود وزارتيهما خلال الـ 9 سنوات الماضية، قائلا: "بشكركما طبعا".

الرئيس السيسى يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. ويؤكد: الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه كمنهج راسخ

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

‏‎وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر ،مؤكداً التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، ومشددا علي أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

ولي العهد البحرينى يؤكد متانة العلاقات مع مصر والحرص المتبادل على تطويرها أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مصر والبحرين من علاقات راسخة تجسدها عمق ومتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وما تشهده على الدوام من نموٍ وتقدمٍ على كافة الأصعدة، منوهًا بحرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تطويرها وتنميتها من بما يعود بالخير والنماء على الجميع. الرئيس السيسى للحكومة: أنا ما اعرفش حاجة اسمها 2030 كل المشروعات تخلص 2025 طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025، مضيفً:"أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025". وزير النقل: ما تم تنفيذه من أرصفة بميناء الإسكندرية لم نشهده منذ عهد محمد علي قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ما سيتم إنجازه في ميناء الإسكندرية منذ عام 2021 وحتى 2030 سيعادل ضعف ما جرى تنفيذه من أرصفة خلال 200 سنة أو منذ عهد محمد علي.

التموين تبدأ اليوم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر أكتوبر تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

رضا حجازى: تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هدف الوزارة الأساسي تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال، اليوم، انطلاق العام الدراسى الجديد 2023/ 2024، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها 603 طالبات، وعدد الفصول 16 فصلا.

السكة الحديد تفتح باب اشتراك الطلاب بالقطارات.. اعرف الأوراق المطلوبة أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة وانطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر. البابا تواضروس: الاستحقاق الانتخابى بالانتخابات الرئاسية عمل وطني لكل مواطن مصري أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوي وهام لكل مواطن مصري، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدم وجود زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2023 / 2024، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة للطالب فى المدن الجامعية.

"مع زهور المستقبل".. الداخلية توزع حقائب مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية