7 نصائح للوقاية من طفح الحفاضات أثناء الشتاء

كتبت إيناس البنا

الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض هو مصدر قلق جلدي شائع بين الأطفال، خاصة خلال فصل الشتاء حيث يتم تغطية الأطفال في طبقات من الملابس، من الصعب تغيير الحفاضات بانتظام تحت الملابس.

ولكن إذا لم يتغير من وقت لآخر، فإن الطفح الجلدي يتطور ما يسبب إحساسًا بالحكة في جلد الطفل، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الحرارة الناتجة عن طبقات الملابس الزائدة إلى زيادة خطر الإصابة بطفح الحفاضات.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" تشرح كيفية منع طفح الحفاضات في فصل الشتاء، يحتاج طفح الحفاضات إلى العلاج بشكل صحيح وإلا يمكن أن يتطور إلى عدوى فطرية أو خميرة ثانوية تسمى داء المبيضات. يبدو أحمر وخام، تشمل بعض أعراض طفح الحفاض المصاب ظهور بثور حول منطقة الحفاض، والحمى، والاحمرار، والتورم، إفرازات من منطقة الحفاض.

نصائح أساسية للتخفيف من طفح الحفاضات خلال فصل الشتاء

يمكن علاج معظم حالات طفح الحفاضات في المنزل، فيما يلي نصائح أساسية يمكن للمرء اتباعها للمساعدة في إراحة صغارهم من الطفح الجلدي خلال أشهر الشتاء:

1. حافظي على الجلد المحيط بالحفاضات نظيفًا وجافًا

أفضل علاج لطفح الحفاض هو الحفاظ على بشرة الطفل نظيفة وجافة قدر الإمكان، من المهم الحفاظ على عادة تغيير حفاضات الطفل بعد كل ساعتين أو نحو ذلك، في حالة الحفاضات المبللة أو المتسخة، يوصى بتغييرها في أسرع وقت ممكن وتنظيف المنطقة جيدًا، حتى لا يتسبب براز الطفل وبول الطفل في تهيج الجلد، ربتي على الجلد بقطعة قماش لطيفة عند تجفيفه لأن الفرك يمكن أن يهيج الجلد، اتركي جلد الطفل يجف تمامًا قبل التحول إلى حفاض آخر، يُنصح بتجربة استخدام الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة والتي تتكون من مادة هلامية ماصة، تزيل البلل عن الجلد.

2. زيادة تدفق الهواء الطبيعي

للمساعدة في التئام طفح الحفاضات ، يُنصح بزيادة تعرض منطقة الحفاض للهواء، ضع جدولًا لفترات قصيرة خلال اليوم يمكن للطفل أن يذهب فيها بدون حفاضات أو مرهم، مثل فترات القيلولة، حتى لو لبضع دقائق فقط ، قم بإزالة بعض طبقاتها، فهذا يسمح لبشرة الطفل بالخروج وتجف، يعد وضع الطفل على بساط تغيير مقاوم للماء أو قابل للغسل لمدة 10 دقائق يمكن أن يسمح أيضًا للجلد بالتنفس.

3. اغسلي طفلك بانتظام

اغسلي الطفل كل يوم حتى يختفي الطفح الجلدي، استخدم الماء الدافئ مع صابون معتدل خالٍ من الرائحة أو منظف لطيف غير صابون.

4. اشطف مؤخرة الطفل بالماء الدافئ كجزء من كل تغيير للحفاضات

اغرف الماء برفق على مؤخرة الطفل بيديك أو اعصره من زجاجة بلاستيكية. يمكن أيضًا استخدام حوض أو حوض لهذا الغرض. يمكن أن تساعد مناديل الأطفال المبللة ، والكرات القطنية ، والمناشف الناعمة والرطبة في تنظيف البشرة. من المهم أن تكوني لطيفة وأن تستخدمي المناديل التي لا تحتوي على الكحول أو العطور.

5. تحقق من حجم حفاضات الطفل



يمكن أن يؤدي ارتداء الحفاضات ذات الحجم الخاطئ إلى زيادة فرص الإصابة بطفح الحفاضات ، مع صعوبة شفاء الطفح الجلدي الموجود. الحفاض شديد الضيق ، يحافظ على الرطوبة بالقرب من الجلد ، مما يساعد على نمو الطفح الجلدي بشكل أسرع. من ناحية أخرى ، يمكن للحفاضات الكبيرة جدًا أن تحتك بالجلد وتسبب الاحتكاك ، مما يجعل الطفح الجلدي أسوأ. وبالتالي ، قد يساعد التحقق من الحجم الحالي للحفاضات والتحول إلى حجم جديد.

6. ضعي كريمات طفح الحفاضات



قد يساعد وضع كريم أو معجون أو مرهم بعد تنظيف المنطقة بلطف وترك الجلد جافًا، يوصى بوضع كريم طفح الحفاض الذي يحتوي على مكونات مثل زيت اللوز ، الصبار ، شجرة عفيف خماسية الأوراق ، وياشادة البسمة، إنه فعال في علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والتعامل معه ، ويعالج الطفح الجلدي ، ويخفف الاحمرار والتهيج بشكل طبيعي مع الحفاظ على بشرة الطفل ناعمة ومهدئة. كما أنه يشكل طبقة واقية على بشرة الطفل الحساسة.

7. تجنب استخدام مهيجات الجلد



يُنصح بعدم استخدام المنتجات عالية العطور ، بما في ذلك منعمات الأقمشة وأوراق التجفيف. تؤدي هذه المواد إلى التهاب الطفح الجلدي وتهيج بشرة الطفل الحساسة. تعمل المنتجات الخالية من العطور والمضادة للحساسية بشكل أفضل مع معظم الأطفال. يجب على المرء أيضًا الامتناع عن إعادة وضع بودرة الأطفال لأنها تجعل الجلد أكثر عرضة للطفح الجلدي.

اعتمادًا على مدى شدته ، قد يستغرق طفح الحفاض عدة أيام حتى يتحسن. في حالة استمرار الطفح الجلدي أو تفاقمه أو ظهور تقرحات على جلد الطفل ، يوصى باستشارة خبير بشرة.