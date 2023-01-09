اليوم السابع
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3 عاطلين يعترفون بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه فى كرداسة

الإثنين، 09 يناير 2023 11:51 ص
3 عاطلين يعترفون بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه فى كرداسة حملات أمنية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف 3 عاطلين متهمين بسرقة توك توك في كرداسة، بأنهم قرروا استدراج أحد سائقي التوك توك لسرقته بالإكراه، واستوقفوا سائق وطلبوا منه توصيلهم، وأثناء مرورهم بمنطقة خالية من المارة، ألقى أحدهم على وجهه سائل "الشطة"، ثم اعتدوا عليه، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين
 
أضاف المتهمون أنهم أثناء هروبهم استغاث المجني عليه، وتعرضوا للمطاردة من جانب عدد من الأشخاص، وتم ضبطهم.
 
واستنادا لاعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه 3 أشخاص بحجة توصيلهم، ثم اعتدوا عليه بالضرب واستولوا على التوك توك وفرا هاربين. 
 
كشفت تحريات رجال المباحث هوية المتهمين، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وسرقة المتهمين للتوك توك، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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