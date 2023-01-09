3 عاطلين يعترفون بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أضاف المتهمون أنهم أثناء هروبهم استغاث المجني عليه، وتعرضوا للمطاردة من جانب عدد من الأشخاص، وتم ضبطهم.

واستنادا لاعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه 3 أشخاص بحجة توصيلهم، ثم اعتدوا عليه بالضرب واستولوا على التوك توك وفرا هاربين.

كشفت تحريات رجال المباحث هوية المتهمين، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وسرقة المتهمين للتوك توك، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.