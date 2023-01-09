121 ألفا 768 عينة مياه من جميع المصادر بالشرقية خلال عام لضمان سلامتها

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بالشرقية ، بسحب عدد 121 ألفا 768 عينة مياه خلال عام، تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة المكثفة والمستمرة لجميع مصادر المياه للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية حفاظاً علي صحة المواطنين بالمحافظة.

فتم سحب 111 ألفا 594 عينة من المياه الجوفية والمرشحة والخليط البكتريولوجي والكيماوى، وعدد 718 عينة من وحدات الغسيل الكلوى، وعدد 356 عينة من الترع، وعدد 98 من الصرف الصحي، وعدد 132 من الصرف الصناعي، وعدد 140 من المصارف.

كما قام مفتشي الإدارة بالمرور علي (المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات) للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ماتم المرور عليه عدد 20995 موقع، كما تم فحص عدد 759 شكوي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير عدد 136محضر للمخالفات المضبوطة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.