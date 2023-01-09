وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يناقش إجراءات الأمن والسلامة بجميع الهيئات

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، و مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وجميع مديرى الإدارات الفرعية و مديرى الإدارات الداخلية بديوان المديرية فى تمام العاشرة صباحاً وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن تشديد متابعة تنفيذ إجراءات الأمن و السلامة بجميع الهيئات الشبابية والرياضية لحماية المترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية.

شمل جدول أعمال الإجتماع تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن تشكيل لجنة متابعة من المديرية برئاسة مدير الإدارة الاستراتيجية وعضوية مديرى إدارة الأمن من المديرية والإنشاءات الشبابية و الرياضية و تكثيف متابعة تنفيذ إجراءات السلامة بملاعب مراكز الشباب والأندية الرياضية و التأكد من إجراء الصيانة الدورية للعوارض بالملاعب وتثبيتها بالأرضية بشكل قوى بكافة الهيئات وسلامة أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية الخاصة بالملاعب و صيانة الأجهزة الرياضية داخل الصالات الرياضية والجيم الملحق بأى هيئة تابعة للحفاظ على اللاعبين والمترددين على الملاعب والصالات الرياضية.

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تواجد المشرف الرياضي أو المدرب المسؤل بالملعب او الصالة الرياضية التى تستقبل اى أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية مع الالتزام بمواعيد عمل الملاعب بمراكز الشباب و غلقها و التأكد من فصل الكهرباء عن الملعب، وإعطاء التمام اليومى بتواجد الحارس الليلى بكافة الملاعب لمنع دخول أى عضو فى غير الأوقات المحددة.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتفعيل و تكثيف لجان المتابعة بالإدارات الفرعية على جميع الهيئات التابعة ومراجعة كافة الإجراءات بالملاعب و صالات الألعاب إلى جانب متابعة تنفيذ و تكثيف الأنشطة والفعاليات بجميع مراكز الشباب، وكذلك تفعيل غرفة إدارة الأزمة الخاصة بمتابعة التعامل فى حالة سوء الأحوال الجوية و تغيرات الطقس بالإدارات الفرعية و التشديد على التواصل المستمر على مدار الساعة مع الغرفة المركزية بالمديرية وفقاً و طبقاً للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الإتباع في هذا الصدد و فصل التيار الكهربائي و كل ما يضمن أمن وسلامة المترددين على كافة الهيئات وإعطاء مديرى الإدارات الفرعية التمام بتنفيذ واتخاذ ما يلزم فى حالة سوء الأحوال الجوية بجميع الهيئات التابعة .

كما ناقش الاجتماع تفعيل التعليمات بزيادة العضوية بمراكز الشباب و إعداد كل مدير إدارة فرعية تقرير عن إعانات مراكز الشباب، وذلك وفقاً لحجم عضوية المركز و موقعه بالقرية أو المدينة لتحديد الدعم اللازم للمركز، كما كلف وكيل الوزارة الإدارة الاستراتيجية بمناقشة خطة النشاط للعام القادم و الإستماع إلى آراء الإدارات الفنية بتغيير وإضافة أنشطة إلى الخطة بما يضمن جذب الشباب لمراكز الشباب، والأندية وما يتوافق ومواكبة التطور و تغير فكر النشء والشباب، كما كلف إدارة الهيئات الشبابية و الرياضية و الإدارة العامة لنظم المعلومات بتحديث قاعدة البيانات التي تشمل كافة بيانات العاملين و العضوية والملاعب وحالتها و احتياج إحلال وتجديد أو صيانة من خلال الخطة الإضافية و مراعاة حالة المركز إذا كان مدرج من عدمه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة و مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية.

كما ناقش وكيلى المديرية للشباب والرياضة، الإلتزام بالكتاب الدورى الخاص بمنع أى مكاتبات بخط اليد و تكون مكتوبة آليا على الكمبيوتر وما يخص مراكز الشباب من محاضر مجلس الإدارة و بنود الصرف وفق اللائحة والقانون و اقتراح إقامة تدريب بديوان عام المديرية لمسئول المالية والحسابات وعمل حصر وختم سجلات الرؤية بمراكز الشباب ضمانة الشفافية والمحايدة من قبل مراكز الشباب، الفاتورة الضريبية الالكترونية، وتحديد مراكز الشباب التى لم تسدد الاشتراك باتحاد مراكز شباب مصر، كما تم الإعلان عن تفعيل المشاركة بمسابقة إبداع في موسمه الجديد.

