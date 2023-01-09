وكيل تعليم الغربية يشهد اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الطلاب

الغربية عادل ضرة

شهد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، الاجتماع الشهري لمجلس إدارة جمعية رعاية الطلاب بالغربية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، و مصطفى طاحون، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وخلال الاجتماع، تم عرض الإنجازات التي قامت بها الجمعية خلال الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023.

حيث قامت الجمعية بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية والبالغ عددهم 2500 طالب وطالبة، كما قامت الجمعية بصرف مبلغ 100 ألف جنيه، للطلاب الحافظين للقرآن الكريم، ومراكز التحفيظ، وسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمساعدات للطلاب المحتاجين للرعاية العلاجية، وسداد مبلغ 60 ألف جنيه لدعم الرحلات الطلابية لجميع طلاب المدارس وذوي الهمم ، للمشروعات القومية، كما تم توفير الأتوبيسات الخاصة لزيارة المشروعات القومية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وكان قد تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه محمد حمودة، مدير إدارة أمن المديرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت من 3 يناير الجاري، وتستمر حتى 25 يناير.

حيث يؤدي اليوم طلاب الصفوف السادس الابتدائي (العام والفصل والواحد)، والثاني الإعدادي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمتابعة مدارس حسين مصطفى أبو حسين الإعدادية المشتركة، الشهيد الرائد محمد أحمد عبد المنعم خلاف الابتدائية، الفصل الواحد بقرية سبطاس، سبطاس للتعليم الأساسي، وكفر علوان الابتدائية المشتركة، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال جولة المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تواجد 2 ملاحظين بكل لجنة، والتأكد من مناسبة المقاعد بالمرحلة العمرية للطلاب، وتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة كنترولات المدارس أثناء الجولة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، والرصد بالشيت الورقي بالإضافة إلى الشيت الالكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.