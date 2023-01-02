وكيل تعليم الغربية يشيد بنماذج أعمال نتائج التقويم الميلادي من التوجيه العام

الغربية مصطفى عادل

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، ، التوجيه العام للتخصصات النسيجية، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني ومعلمي التخصص بمدارس طنطا النسيجية، المحلة الصناعية بنات، الشهيد خالد دبور الزخرفية، الشين الصناعية بنات، وذلك لعرض نماذج من أعمال نتائج العام الميلادي الجديد 2023 للتخصص.

و أشاد وكيل الوزارة بنماذج أعمال النتائج، مقدما الشكر والتقدير لجميع معلمي التخصص والتوجيه العام.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وكانت قد عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم المقابلات الخاصة بالمعلمين المتقدمين كمسئولي التوكاتسو، برئاسة المهندس ناصر حسن، وكيل الوزارة، وعضوية كل من صبري الدسوقي، وكيل المديرية،و الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، الدكتور سراج الديب، مدير إدارة الجودة، و منال فتحي، إدارة الشئون القانونية.

عقد مقابلات لاختيار الكوادر من المعلمين للاستعانة بهم كمسئولي أنشطة "التوكاتسو" للتدريب ومتابعة تطبيق الأنشطة على مستوى المدارس المستهدفة.

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