اليوم السابع
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وكيل تعليم أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يومها الأول

الإثنين، 09 يناير 2023 04:33 م
وكيل تعليم أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يومها الأول جانب من الجولة
أسوان - صلاح المسن

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 تفقد وكيل تعليم أسوان اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يومها الأول، حيث تفقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم لجان امتحانات مدارس الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ومجمع هميمى الجبلاوى وبدرية حامد وعلى ناصر التابعة لإدارة أسوان التعليمية

 

حيث انطلقت فى تمام الثامنة صباحًا امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك طبقًا للجداول المعلنة والمعتمدة، حيث تأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان من التزام الجميع بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية، واطمأن على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوافر كافة الأجواء اللازمة، التى تضمن أن يؤدى الطلاب امتحانهم فى سهولة ويسر.

 

وبحديث مع الطلاب، أكدوا أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة كما أن الأسئلة من المقرر الدراسى، كما قام عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بجولة داخل الكنترولات، اطمأن خلالها على حسن سير العمل.

 

يذكر أن تلميذ الصف الرابع أدوا امتحانهم اليوم فى مادة الرياضيات، وأدى تلاميذ الصف الخامس امتحانهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما أدى تلاميذ الصف السادس امتحانهم فى مادة الدراسات الاجتماعية فى حين أدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحانهم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

 

وبعودته إلى ديوان المديرية، تابع عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجواء العمل داخل غرفة العمليات المركزية التى يترأسها، وتواصل كذلك مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وتأكد من عدم ورود أية شكاوى أو مشكلات.

 


عبدالكريم لطفى

وزارة التربية والتعليم

أسوان

امتحانات

الفصل الدراسي الاول

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