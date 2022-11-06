وكيل "تعليم أسوان" يجتمع بمديرى العموم لمتابعة سير العملية التعليمية

أسوان - عبد الله صلاح

عقد عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً اليوم، بمديرى الإدارات الخمس وعدد من الإدارات النوعية شملت "الموارد البشرية - الشئون القانونية - الوظائف الإشرافية" بحضور مديرى العموم، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية والالتزام بتنفيذ الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.

وشدد "لطفى"، على أهمية المتابعات الميدانية الدورية للوقوف أولاً بأول على سير العمل وإزالة أى معوقات تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، واستعرض مع الحضور، عدداً من الموضوعات التى تخص العملية التعليمية بالإدارات، وحل بعض المشكلات المتعلقة بها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة، ومتابعة تنفيذها بكل دقة.

وأشار لطفى، إلى ضرورة انتهاء جميع الإدارات من تحديد المدارس التى يتم تخصيصها كمراكز للإيواء العاجل داخل كل إدارة وتجهيزها بالكامل والتأكد من توافر جميع المرافق من كهرباء ومياه وأسِرّة وكافة الوسائل المعيشية فى إطار التعاون مع أجهزة المحافظة والمجالس المحلية ضمن خطط مواجهة الكوارث والأزمات مع دخول فصل الشتاء واقتراب موسم سقوط الأمطار.

وكلف وكيل المديرية، مديرى الإدارات بسرعة الانتهاء من الاحصائيات المطلوبة وتسجيل الغياب اليومى على الاستمارة المخصصة لذلك، وتناول غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ما ورد من الوزارة بضرورة حصر لأبرز الأنشطة والمواهب والفعاليات المميزة داخل الإدارات بشكل أسبوعى، وعمل فيديو مجمع بها تمهيداً لإرساله عبر الموقع الإلكترونى الذى خصصته الوزارة ضمن خطتها لدعم المواهب والاهتمام بذوى القدرات الإبداعية والموهوبين، كما تحدث محمد السيد مدير عام التعليم الفنى عن ما تم خلال لقائه بمحمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى واتجاه الوزارة فى التوسع فى إنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية وعمل حصر لمدارس التعليم الفنى والعام التى يمكن تطبيق التجربة فيها.

وتطرق وكيل المديرية، لسرعة الفصل فى التظلمات على نتيجة العاملين بنظام الحصة بالإدارات، للانتهاء من كافة الإجراءات وبدء استلامهم للعمل داخل المدارس، وكذلك تيسيراً على طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء أمورهم كلف لطفى مديرى الإدارات بتحديد عدداً من مدارس التعليم الثانوى يتم فيها تسليم شريحة التابلت الخاصة بالطلاب بالتنسيق مع مسئولى شركة الاتصالات بدلاً من التوجه للسنترال.

وأوضح لطفى، ضرورة الاهتمام بزيادة التوعية الأخلاقية للطلاب داخل مدارسنا وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة وثمّن الدور الذي يقوم به علماء الأزهر الشريف والأوقاف بالمدارس فى الإدارات المختلفة ضمن مبادرة أخلاقنا هى حياتنا.