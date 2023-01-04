قافلة تعليمية فى الوادى الجديد استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، على انطلاق فعاليات القافلة التعليمية المنظمة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، بمشاركة مجموعة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية، بمدرسة الخارجة الثانوية بنين لمراجعة المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول، بهدف تحقيق أكبر استفادة للطلاب من خلال التدريب على الأسئلة والإجابات.

وأشار الدكتور جمال إلى مواصلة العمل بالقافلة حتى غد الخميس فى تمام الواحدة ظهرا بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، موجها الطلاب بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج والتدريب على الأسئلة والإجابات حرصًا على مصلحتهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وفى سياق متصل كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد مجموعة من الطلاب الموهوبين بعدد من المدارس المختلفة، تقديرا للمشاركة الفعالة بالمحافل والمناسبات المختلفة ومن منطلق الحرص على تشجيع الطلاب الموهوبين على مواصلة التميز وخلق روح المنافسة بينهم من خلال إكتشاف مواهبهم بشتى المجالات.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة التهنئة لجميع القائمين على العمل والطلاب المكرمين وأولياء أمورهم، مثمنا مجهوداتهم المبذولة فى صقل وتنمية مهارات الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم للإبداع فى مواهبهم المختلفة.

كما افتتح وكيل التعليم بالوادى الجديد معرض المجال الصناعى والاقتصاد المنزلى الصناعى ضمن فعاليات ختام الأنشطة (النصف سنوى) بمقر المعرض الدائم والمدرسة المنتجة.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الخاصة بالمجال الصناعى والاقتصاد والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التى نفذها الطلاب بالتعاون مع المختصين من معلمى المجال الصناعى والاقتصاد المنزلى.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على تكريم المنظمين والمشاركين بالمعرض لما لمسه من الظهور بالمظهر اللائق والمشرف متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.