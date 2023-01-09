اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 يناير 2023 09:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

في إطار تدشين سياحة الأفراح‎‎..

وصول أولى الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلى مطار شرم الشيخ الدولي.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 08:06 م
وصول أولى الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلى مطار شرم الشيخ الدولي.. صور وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ
جنوب سيناء - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مصدر مسئول بمطار شرم الشيخ الدولى عن وصول أولى الرحلات القادمة من مطار أحمد آباد الدولى بالهند إلى مطار شرم الشيخ الدولى اليوم، فى تمام الرابعة عصرا، وعلى متنها 337 راكبا هنديا على إحدى شركات الطيران الخاصة.

 

كان فى استقبال الرحلة اللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى، والعلاقات العامة بالمطار، ومدير شركة السياحة المسؤولة، ومدير فندق الإقامة والذى سيتم به إقامة حفل الزفاف.

 

وأكد مدير شركة السياحة المسؤولة عن الرحلة أن ذلك بداية لتدشين نوع جديد من السياحة هى سياحة حفلات الأفراح والزفاف كإضافة جديدة لأنواع السياحة بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الحفل سيقام لمدة ثلاث أيام بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، وستغادر الرحلة يوم 12 من الشهر الجارى، مضيفًا أن الشركة بصدد إقامة هذا النوع من الحفلات بمعدل حفل على الأقل شهريا كبداية.

 
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (2)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (2)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (3)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (3)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (4)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (4)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (5)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (5)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (6)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (6)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (7)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (7)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (8)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (8)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (9)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (9)

وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (1)
وصول أولي الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلي مطار شرم الشيخ (1)
 
 

محافظة جنوب سيناء

مطار شرم الشيخ الدولي

مطار احمد اباد

الهند

تدشين سياحة الحفلات

شرم الشيخ



الموضوعات المتعلقة

فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بمجلس مدينة شرم الشيخ وواحة فؤاد ومبنى الرصد الأمني

السبت، 07 يناير 2023 06:40 م

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات احتفال شرم الشيخ لاختيار جامع الصحابة ثانى أفضل مسجد

الجمعة، 06 يناير 2023 10:50 م

78 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

الخميس، 05 يناير 2023 05:37 م

المطارات المصرية خلال عام 2022.. استئناف العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مصر.. تنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمة للركاب.. وتوسعات مطار شرم ‏الشيخ الدولى لاستقبال ضيوف "مؤتمر المناخ"

الأحد، 01 يناير 2023 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة