وصول أولى الرحلات المباشرة القادمة من الهند إلى مطار شرم الشيخ الدولي.. صور

أعلن مصدر مسئول بمطار شرم الشيخ الدولى عن وصول أولى الرحلات القادمة من مطار أحمد آباد الدولى بالهند إلى مطار شرم الشيخ الدولى اليوم، فى تمام الرابعة عصرا، وعلى متنها 337 راكبا هنديا على إحدى شركات الطيران الخاصة.

كان فى استقبال الرحلة اللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى، والعلاقات العامة بالمطار، ومدير شركة السياحة المسؤولة، ومدير فندق الإقامة والذى سيتم به إقامة حفل الزفاف.

وأكد مدير شركة السياحة المسؤولة عن الرحلة أن ذلك بداية لتدشين نوع جديد من السياحة هى سياحة حفلات الأفراح والزفاف كإضافة جديدة لأنواع السياحة بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الحفل سيقام لمدة ثلاث أيام بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، وستغادر الرحلة يوم 12 من الشهر الجارى، مضيفًا أن الشركة بصدد إقامة هذا النوع من الحفلات بمعدل حفل على الأقل شهريا كبداية.