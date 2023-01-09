اليوم السابع
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وزير الخارجية يستقبل المدير العام للقوة متعددة الجنسيات بمقر الوزارة

الإثنين، 09 يناير 2023 03:04 م
وزير الخارجية يستقبل المدير العام للقوة متعددة الجنسيات بمقر الوزارة جانب من اللقاء
كتب ـ أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، بمقر وزارة الخارجية المدير العام للقوة متعددة الجنسيات إليزابيث ديبلي، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

كان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد دعم مصر الكامل للصومال الشقيق في جهود مُكافحة الإرهاب ومواجهة آثار موجة الجفاف ورغبتها في تعزيز التعاون بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في تدوينة عبر "تويتر"، إلى استقبال الوزير شكري لوزير خارجية الصومال أبشر عمر جامع.

 

 

 

 

 

 

 


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اخبار مصر



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