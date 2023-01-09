وزير التعليم يكلف المهندس يسرى عبد الله مساعدا له لشئون الأبنية التعليمية

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا بتكليف المهندس يسرى عبد الله سالم، للعمل مساعدا لوزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمدة عام.
الدكتور رضا حجازى واللواء يسرى الديب
وحدد القرار الوزارى اختصاصات مساعد الوزير كالتالى:
- تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة العامة والعاملين بها.
- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ومقترحات تطوير الأداء.
- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالتأكيد علي اتخاذ اللازم والاستمرار في التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة بدليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها علي مستوي المنشآت التعليمية والمدارس، نظراً لما لوحظ مؤخرا من انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية والتي تؤدي الي أعراض إكلينيكية تتشابه كثيرا ولها مجموعة من المضاعفات مما يتطلب الاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرا الأساليب الوقائية والاحترازية.
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