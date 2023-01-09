وزير الاتصالات يعرض على نظيره الهندى التعاون لتدريب الشباب المصرى

كتبت هبة السيد

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى فى العاصمة الهندية نيودلهى بحضور وائل حامد سفير مصر فى الهند؛ حيث تناول اللقاء بحث التعاون بين مصر والهند فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بمجالات التحول الرقمى، والبنية المعلوماتية الدولية، وتنمية المهارات فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على عمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والهند؛ معربا عن تطلعه لفتح آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء توافر الكفاءات البشرية فى البلدين؛ موضحا المزايا التنافسية لمصر فى مجال البنية المعلوماتية الدولية حيث يمر عبر الأراضى والمياه الإقليمية المصرية أكثر من 90% من البيانات بين الشرق والغرب.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لإعداد قاعدة عريضة من المهارات الرقمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المبادرات والبرامج تستهدف كافة المراحل العمرية وتشمل عدد من البرامج المقدمة لطلاب المدارس، بالإضافة الى توفير برامج تكنولوجية حديثة من خلال جامعة مصر للمعلوماتية؛ مشيرا إلى إمكانية التعاون بين البلدين فى مجال التدريب وتأهيل الكوادر، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكات بين المعاهد التدريبية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعاهد المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات فى الهند.

ومن جانبه؛ رحب الوزير الفيدرالى للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى بالتعاون فى مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية فى المجالات التقنية؛ مشيرا إلى جهود الهند من خلال القطاعين الحكومى والخاص فى مجال تنمية المهارات الرقمية والتى أثمرت عن بناء قدرات قرابة 50 مليون مستفيد؛ معربا عن تطلعه إلى تنظيم ورش عمل بين مقدمى خدمات البنية التحتية الدولية فى البلدين لتحديد أوجه التعاون المشترك.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل التعاون فى الاستخدامات التكنولوجية فى قطاع الاتصالات وتقديم الأنظمة المتكاملة، وكذلك تبادل الخبرات فى مجال المنصات الرقمية؛ حيث تم التطرق إلى جهود مصر فى تدشين منصات رقمية فى إطار العمل على تحقيق التحول الرقمى، وكذلك الإشارة إلى التجربة الهندية فى مجال تدشين منصات رقمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعوة كافة أصحاب المصلحة للانضمام لهذه المنصات ومنها منصة المعاملات الرقمية حيث تم دعوة البنوك والشركات الصغيرة للانضمام اليها ومن ثم تشجيع المعاملات الرقمية.

وحضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

ويزور الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرى.