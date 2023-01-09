نقل رئيس البرازيل السابق إلى المستشفى بسبب آلام في البطن

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الإثنين، إنه تم نقل الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" إلى المستشفى بسبب آلام في البطن.

وشهدت البرازيل أعمال عنف بالأمس من قبل أنصار جايير بولسونارو، واقتحموا على إثرها مبنى الكونجرس والمحكمة العليا ومقر الرئاسة في ولاية برازيليا.

حينها قال الرئيس البرازيلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا: "لقد اجتاحوا المباني الثلاثة وكسروا أشياء كثيرة ، وللأسف ، كان من المفروض أن يفعل شيئًا على المستوى الفيدرالي هو الشرطة العسكرية في المقاطعة الفيدرالية ، التي لم تفعل شيئًا ، كان هناك عدم كفاءة أو سوء نية أو سوء نية من جانب من الأشخاص المسؤولين عن الأمن العام في المقاطعة الفيدرالية، وهذه ليست المرة الأولى.

وردا على ذلك تحدث الرئيس الأسبق جايير بولسونارو بعد ساعات عبر تويتر للتنديد بالاعتداء العنيف ورفض اتهامات حكومة لولا دا سيلفا بالتحريض على محاولة الانقلاب على الولاية، ولأول مرة منذ خروجه من السلطة.