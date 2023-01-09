إقالة حاكم برازيليا من منصبه بعد اقتحام الكونجرس.. وبولسونارو يرفض اتهامات الرئيس

فاطمة شوقى

أصدرت المحكمة العليا البرازيلية قرارا بإقالة حاكم ولاية برازيليا إيبانييس روشا، من منصبه بعد هجمات نفذها أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو على المؤسسات الثلاثة الكونجرس والمحكمة العليا ومقر الرئاسة.

ونقلت صحيفة "اوجلوبو" البرازيلية قول الرئيس البرازيلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا "لقد اجتاحوا المباني الثلاثة وكسروا أشياء كثيرة ، وللأسف ، كان من المفروض أن يفعل شيئًا على المستوى الفيدرالي هو الشرطة العسكرية في المقاطعة الفيدرالية ، التي لم تفعل شيئًا ، كان هناك عدم كفاءة أو سوء نية أو سوء نية من جانب من الأشخاص المسؤولين عن الأمن العام في المقاطعة الفيدرالية، وهذه ليست المرة الأولى.

وحتى الآن ، هناك حوالي 300 معتقل، دافع أنصار بولسونارو عن أن حزب لولا اخترق المخربين بهدف تشويه سمعة ما وصفوه بـ "المظاهرة السلمية".

وهذه الجماعات الإرهابية لا تعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر ، والتي فاز فيها لولا على بولسونارو ، وتطالب "بتدخل" عسكري يعيد قائد الجيش المتقاعد إلى السلطة ، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة دون توقع عودة.

من جانبه ، تحدث الرئيس الأسبق جايير بولسونارو ، الموجود في فلوريدا (الولايات المتحدة) ، بعد ساعات عبر تويتر للتنديد بالاعتداء العنيف ورفض اتهامات حكومة لولا دا سيلفا بالتحريض على محاولة الانقلاب على الولاية، ولأول مرة منذ خروجه من السلطة ، أشار بولسونارو إلى خليفته كرئيس للسلطة التنفيذية البرازيلية.

"بالإضافة إلى ذلك ، فإنني أرفض الاتهامات ، دون أدلة ، التي ينسبها إلي الرئيس الحالي للسلطة التنفيذية في البرازيل".

وأدان زعماء من جميع أنحاء العالم الهجوم وأبدوا دعمهم الكامل للولا دا سيلفا، أصدر الرئيس لولا مرسوماً بالتدخل الفيدرالي في المنطقة الأمنية في برازيليا حتى 31 يناير ، والتي ستكون الشرطة الإقليمية تحت سيطرة الحكومة المركزية خلال تلك الفترة.