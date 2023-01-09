ميناء دمياط يستقبل 96 ألف طن قمح اليوم قادمة من روسيا

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم 14 سفينة متنوعة، بينما غادرته 10 سفن أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

واستقبلت ميناء دمياط أيضا السفينة "SABAEK" والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 250 م وعرضها 44 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 96200 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32492 طنا، تشمل: 740 طن مولاس و700 طن ملح و5440 طن جبس معبأ و14600 طن يوريا و4612 طن رمل و6400 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33335 طن تشمل : 8000 طن قمح و9087 طن خردة و9656 طن سكر و1174 طن خشب زان و413 طن عدس و5505 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 814 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4898 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61690 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 87316 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3241 شاحنة.

وأكد اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تستقبل هذه الأثناء حزمة من المشروعات التنموية، والتى تسهم بشكل كبير فى تطوير أداء الهيئة خاصة فى مجال اللوجيستيات، موضحا أن أبرز تلك المشروعات محطة حاويات "تحيا مصر 1" الجارى العمل بها حاليا.