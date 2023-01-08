ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز HELLAS DIANA لتحميل 64 ألف طن غاز مسال

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم، 12 سفينة، بينما غادره 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال "HELLAS DIANA" والتى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 292 مترا، وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33141 طنا، تشمل: 3360 طن مولاس، و 14100 طن ملح، و4639 طنا وألواح جبس و 8745 طن يوريا و 1127 طن رمل و 1170 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33331 طن تشمل : 583 طن بازلاء و 6793 طن خردة و 578 طن حديد و 2855 طن ابلاكاش و 940 طن خشب زان و 12266 طن سكر و 265 طن ذرة و 1013 طن عدس و 8000 طن قمح و 377 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 38 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 162 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 55 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3707 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68418 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80316 طنًا.

كما غادر الميناء ايضا قطارى بحمولة إجمالية 2505 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5389 شاحنة.

وتشهد ميناء دمياط هذه الفترة حزمة من المشروعات التنموية العملاقة وجاء ابرزها مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1".