مياه القناة: أنشطة توعوية لذوى الهمم بمحافظة السويس

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يوما ترفيهيا للأطفال ذوى الهمم والقدرات الخاصة بجمعية الصفا بمحافظة السويس، ضمن مبادرة تتبناها الشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة، بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، حيث قام فريق التوعية بالسويس بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية المختلفة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها من خلال تنفيذ عدد من أنشطة للتوعية والترفيه وألعاب تفاعلية ومسابقات فنية، وتوزيع هدايا تذكارية للأطفال المشاركين بالاحتفالية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الاحتفالية تأتى فى إطار دور شركة محافظات القناة الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، والاهتمام بالتوعية المائية من خلال الأنشطة الثقافية والتفاعلية لكافة فئات وأعمار ذوى الاحتياجات الخاصة، لما لديهم من طاقات وقدرات تميزهم وتجعلهم سفراء لقضايا التوعية وتفعيل دورهم فى تنمية وبناء المجتمع، لذا تهتم الشركة بتنفيذ حملات التوعية بقضايا المياه من خلال أنشطة تفاعلية، مسرح للعرائس، وألعاب ترفيهية، وتلوين ورسم للتوعية بالحفاظ على المياه.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت أن فريق التوعية بالشركة مستمر فى تنفيذ الخطة الموضوعة لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات القناة الثلاثة، انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بذوى الهم والاحتياجات الخاصة وأهمية دمجهم فى المجتمع فى ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.