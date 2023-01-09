وأوضحت الأمانة - في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن متوسط عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بلغ نحو 99 ألفا و557 عاطلا خلال 2022، وهو الأدنى منذ أكثر من 20 عاما، حيث سجلت معدلات البطالة أقل من نحو 1.7% في عام 2001.

وأشارت إلى أن متوسط عدد الأشخاص الباحثين عن عمل (أى شخص عاطل عن العمل أو غير مسجل فى مكاتب التوظيف الإقليمية ويبحث عن وظيفة) بلغ نحو 175 ألفا و549 شخصا العام الماضي، مسجلا انخفاضا مقارنة بعام 2021 (-23.3%).

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد قدمت تمويلا استثنائيا للتأمين ضد البطالة حتى تكلفة استحقاقات تخفيض ساعات العمل المدفوعة بسبب الجائحة الصحية.. وبحسب تقديرات أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، فإن السنة المالية لعام 2022 سينتج عنها إجمالى إيرادات بقيمة 9.63 مليار فرنك سويسري، ونفقات إجمالية قدرها 7.36 مليار فرنك سويسرى لصندوق تعويضات التأمين ضد البطالة، وهو ما يعادل فائضا قدره 2.27 مليار فرنك سويسرى.