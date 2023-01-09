مصرع 3 عمال وإصابة آخر أثناء عملهم بأحد المشروعات بالبحيرة

لقى 3 عمال مصرعهم اليوم الاثنين بينما أصيب آخر إثناء قيامهم بالحفر داخل مشروع صرف صحى بإحدى قرى مركز دمنهور بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 عمال وإصابة آخر بالاختناق أثناء عملهم بأحد المشروعات بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور بالبحيرة.
وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب لذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لاحالتها إلى النيابة المختصة.
وكان قد لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء اليوم الاثنين داخل منزله باحدى قرى مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ق.ع ق 28 سنة مقيم بقرية عزيز التابعة لمركز وادى النطرون.
وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة