مصرع 3 عمال وإصابة آخر أثناء عملهم بأحد المشروعات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 عمال وإصابة آخر بالاختناق أثناء عملهم بأحد المشروعات بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور بالبحيرة.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب لذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لاحالتها إلى النيابة المختصة.