اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 05:03 م
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق سيدى غازى بالبحيرة

الإثنين، 09 يناير 2023 03:50 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق سيدى غازى بالبحيرة تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم توك توك وتروسيكل بمركز أبو المطامير.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين مصرع "خ.ا.خ" أمين شرطة ومقيم مركز إيتاى البارود، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بطريق سيدى غازى  ابو المطامير. 

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.  

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

 


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