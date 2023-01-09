مصرع شاب فى حادث تصادم جرار وعربة كارو بقنا

قنا - صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم جرار زراعي مع عربة كارو بطريق قرية العليقات التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد مصرع شاب في حادث تصادم جرار زراعي مع عربة كاور، بطريق العليقات التابعة لمركز قوص، وتبين أن الشاب يدعى محمد خيل، 28 عاما، من القرية.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

وكان قد لقي شخص مصرعه وإصابة زوجته وابنيهما، اليوم الإثنين، في حادث انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل قديم بقرية الشعانية بنجع حمادي، وأسفر الانهيار عن مصرع الجمال فوزي 45 عامًا، وإصابة زوجته سهير حسن جودة، 40 عامًا، وابنيهما أحمد وزياد، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.