محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الطب

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطبيبة فريدة سامي عبده، مدرس مساعد بقسم طب الأسرة بكلية الطب البشري، بعنوان: "مقارنة بين نقص التغذية بعد جراحة تكميم المعدة بالمنظار مقابل تحويل مسار المعدة بالمنظار"، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات القضائية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والمحلية والسياسية بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الهدف من تلك الدراسة، معرفة فروق الحالة الغذائية بين المرضى الذين خضعوا لعمليات تكميم المعدة، والمرضى الذين خضعوا لعمليات تغيير مسار المعدة، والمشكلات التي يمكن أن تواجههم بعد إجراء تلك العمليات، موضحاً ان لجنة الإشراف علي رسالة الدكتوراة ضمت كلاً من الدكتور سمير أحمد عبد المجيد أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، الدكتوره إيمان رشدي محمد استاذ مساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب، الدكتور علاء أحمد غالب أستاذ مساعد بقسم أمراض الباطنة بكلية الطب.

وذكر الدكتور حسان النعماني انه تم اجراء تلك الدراسة بالتعاون بين قسمي طب الاسرة وقسم الجراحة العامة والمناظير، وذلك للمقارنة بين المرضى الذين يخضعون للعمليات لعلاج السمنة المفرطة، مشيرًا الي ان لجنة المناقشة ضمت كلاً من الدكتور سمير أحمد عبد المجيد أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ ورئيس اقسام الجراحة العامة بطب أسيوط (مناقش خارجي)، الدكتور أحمد فتحي حامد النحاس أستاذ الصحة العامة بكلية الطب (مناقش داخلي).

ومن جانبة أوضح الدكتور مجدي أمين القاضي انه بعد المداولة وافقت لجنة المناقشة والحكم علي قبول الرسالة المقدمة من الطبيبة، كما اوصت اللجنة بطباعتها.