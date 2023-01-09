محافظ الوادى الجديد: انتظام امتحانات صفوف النقل فى 299 لجنة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 /2023، لصفوف النقل بجميع مدارس المحافظة، وذلك بعدد 299 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس.

وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تُجرى لتلاميذ الصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني للمرحلةالإعدادية ومدارس التربية الخاصة( الأمل للصم وضعاف السمع من الصف الرابع حتى الثاني الثانوي)، والصف الثالث الإعدادي المهني وصفوف النقل للفصل الواحد والصف الأول للتعليم الفني ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وجرى تجهيز كافة اللجان وتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية مجهزة بشبكة سكايب التكنولوجية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل، مؤكداً على أن غرفة عمليات بالديوان العام فى تواصل لحظى ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس (غرفة بكل إدارة تعليمية) لمتابعة سير أعمال الإمتحانات لحظة بلحظة و تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور.

وأكد مدير التعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، وجرى التشديد على إلتزام الجميع بالقواعد المنظمة، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن ، لحسن وإنتظام العمل.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد على ضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر، مشيراً إلى أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام (من الرابع حتى الثانى الاعدادى ) صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة، الفصل الواحد ( من الثانى حتى السادس الابتدائى، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.