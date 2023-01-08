"تعليم الشرقية" يُنهي استعداداته لانطلاق امتحانات نقل الفصل الدراسي الأول

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات النقل لنصف الدارسى الأول، لجميع المراحل الابتدائى والإعدادى والثانوى العام والثانوى الفنى على مستوى 20 إدارة تعليمية، التى تبدأ من الغد.

حيث بلغ إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية بلغ 497699 طالبا وطالبة موزعين على 24883 لجنة فرعية، المتقدمين لامتحان النقل للمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297296 طالبا وطالبة، موزعين على عدد 14864 لجنة فرعية.

وإجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسى الأول لصف الاول والثانى ثانوى عام بلغ 112654 طالبا وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية.

وإجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسى الأول لصف الاول والثانى ثانوى فنية بلغ 114753 طالبا وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية.

وأضح محمد رمضان وكيل الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

مشيرا أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة.

والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد محمد رمضان وكيل الوزارة أن المديرية اطمأنت على جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف السادة مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الصحة.

وفى ذات السياق شدد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول الوزارة على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل السادة مديرى الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

كما شدد على عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة، كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة لدى مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.