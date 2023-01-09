محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرا أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لتفقد رصف طريق المعامل بميت حبيش رافقه خلالها المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.
وتفقد رحمي أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6,6 مليون جنيه.
وكان قد تابع اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة رافقة مسئولى المصنع حيث ضمت أعمال التطوير المبنى الإدارى ومبنى العمال وزيادة القدرة التشغيلية للمصنع من خلال تطوير الخطوط القديمة وإقامة خط كورى جديد، وكذلك أعمال الحماية المدنية بتركيب خزانات المياه وطفايات الحريق بجانب إقامة ورشة ميكانيكية متكاملة للمعدات ومظلتين أحدهما للمتولد اليومى للقمامة والأخرى لمعدات المصنع كما تم صب أرضية منطقة التخمير للسماد العضوى وإقامة غرفة للأمن و بوابتين أحدهما لدخول العاملين والأخرى لدخول المعدات وسور جديد تم دهانه وإنارته كما تابع رئيس المدينة أيضاً أعمال نقل القمامة من النقطة الوسيطة المجاورة للمصنع إلى محطة الترحيل.
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