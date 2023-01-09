محافظ الدقهلية يحيل 65 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 65 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة، لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابى التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين علي مدار يومين شملت مراكز ومدن أجا ونبروه وشربين وميت سلسيل ودكرنس وبلقاس والسنبلاوين ومنية النصر، وقال إنه خلال اليوم الأول تم تحرير 26 مخالفة تموينية، شملت 11 محضر نقص وزن، و1 محاضر غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم إعلان عن أسعار، و6 محاضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين، و2 محضر سلع مجهولة المصدر، و1 محضر إعلان عن أكازيون، وقال إنه تم التحفظ على 7.5 طن أرز شعير و20 خرطوش سجائر، و10 كرتونة مشروب صناعى بالفواكه، و10 كرتونة جيلي للأطفال، و10 كرتونة مكرونة، و10 كرتونة خل، وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف أنه خلال اليوم الثاني تم تحرير 39 محضر بمخالفات متنوعة وهي 11 محضر نقص وزن و3 محاضر غير مطابق للمواصفات، و1 توقف عن الإنتاج و1محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (36 شيكارة )، و5 محاضر عدم إعلان عن أسعار و12 محاضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين، و1 محضر سلع مجهولة المصدر و3 محاضر عدم وجود فواتير، و1 محضر عدم انتظام سجل ٢١ بترول و1 محضر لعهدة مواد بترولية واشار انه تم التحفظ علي 40 كيس دقيق 40 كجم سكرو500 لتر سولار و800 كيس اندومي بأطعمة مختلفة، و54 علبه عصير جهينه و152طن مكرونة، و38 طن أرز شعير وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت حملات المرور علي الأسواق والمحلات والمطاعم من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، ففي مدينة محلة دمنة، قال المستشار هشام أبو المكارم، إنه تم متابعة المرور علي المحلات ومنافذ بيع السلع للتأكيد علي تواجد السلع بالصلاحية المطلوبة ووجود الأسعار مكتوبة ومعلنه عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.