محافظ الإسكندرية يكرم فريق سلة سموحة سيدات بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية.. صور

استقبل اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس وأعضاء مجلس إدارة وفريق سلة سيدات نادى سبورتنج، فى ديوان عام محافظة الإسكندرية وذلك لتكريمهم بعد الحصول على كأس البطولة الأفريقية لكرة السلة للسيدات والتى أقيمت مؤخراً فى موزمبيق.

ورحب الشريف بالفريق برئاسة أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق السلة الأبطال مدير فنى، وجهاز فنى وإدارى ولاعبات، مؤكداً لهم حرصه على تكريمهم رغم تأخر الوقت لما لهم ولجميع الرياضيين من مكانة فى قلوب كل سكندرى.

وقال المحافظ لأعضاء الفريق أعبر عن سعادتى وتقديرى لما بذلتموه للحصول على كأس البطولة الإفريقية لكرة السلة للسيدات، وأعلم أن هذا الفوز الذى كان نتيجة جد واجتهاد، وحصاد لعدد من البطولات التى سبقت هذا التتويج، الذى لم يكن وليد الصدفة وإنما نتاج عمل مستمر من مجلس إدارة النادى، وجهاز فنى جدير بالاحترام، وجهد مضنى للاعبات، كما هو انعكاس لدعم الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمرأة والرياضة والرياضيين.

وأكد الشريف للاعبات أنه ليس ببعيد عنهم كرياضيات سكندريات، ويتمنى مشاركتهن بنادى سبورتنج فى كل مباراياتهم، وبطولات نادى سبورتنج وباقى النوادى السكندرية، لكن انشغاله أحياناً يحول دون المشاركة.

وأشار المحافظ إلى أنه تابع الإنجازات التى حققها نادى سبورتنج فى هذه البطولة، معبرا عن فخره بأن يكون فريق مصرى سكندرى ثانى فريق عربى يصل إلى المباراة النهائية، بعد الفريق التونسى الذى توج بالبطولة عام 1995، أول نادى مصرى يصعد للنهائى، ويفوز ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة على مستوى السيدات، مضيفا أن نادى سبورتنج حقق ويحقق طفرة كبيرة على مستوى كل الأنشطة سواء الرياضية أو الاجتماعية داخل النادى.

وأوضح الشريف أنه يحرص دائما على تشجيع كافة أبناء المحافظة ممن هم مجدون ومتميزون فى مجالاتهم، وقد خاض فريق نادى سبورتنج عدة مباريات صعبة بقيادة مديره الفنى المتميز محمد حورس، استطاع خلالها أن يثبت للجميع أنه البطل بلا منازع.

وأعرب محمد حسن رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج عن امتنانه وتقديره لمحافظ الإسكندرية على تكريمه للفريق، كما أعرب عن شكره للاعبات على جهدهن وتميزهن وتضحياتهن للحصول على البطولة.

هذا وقدم السيد المحافظ درع المحافظة إلى أحمد حسن رئيس مجلس إدارة النادى، كما قدم شهادات تقدير لكل من : ممدوح حسنى نائب رئيس مجلس الإدارة، عمرو رجب أمين الصندوق، وأيمن غنيم، وائل خضر، شهاب قاسم، عمرو فتحى، دينا المناسترلى، محمد سليمان، أحمد غزلان، لينه ماجد، شاهيناز شلبى أعضاء مجلس الإدارة.

كما قدم شهادات تقدير لكل من مهيب الهوارى رئيس اللجنة الرياضية، المستشار محمد محرم رئيس لجنة كرة السلة ورئيس البعثة، والسادة أعضاء لجنة كرة السلة بسمه نوير، طاهر قاسم، نهى غتورى، منال حمزة، وأحمد سليمان.

وقدم المحافظ أيضاً شهادات تقدير للكابتن محمد محروس المدير الفنى للفريق، كابتن حسن غريب المدرب العام، كابتن جانيت السباعى، المدير الإدارى، كابتن محمد جابر، ادارى وأخصائى الفريق، كابتن أحمد إبراهيم مخطط أحمال الفريق، أسماء عوض طبيب الفريق، وليد رضا مصور الفريق، كما قدم الميداليات للاعبات الأبطال هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسى، نورهان أحمد، ندى الغايش، روفيده تامر، رولا أحمد، هنا عبدالعال، عائشة محمد، شايلا كوبر، فاطمة ممدوح، سبيرا ديلارد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة.