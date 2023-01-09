كسر مفاجئ بخط رئيسى لمياه الشرب في أسوان وقطع المياه 12 ساعة عن المدينة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، كسر مفاجئ بخط رئيسى لمياه الشرب 12 بوصة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، الأمر الذى ترتب عليه قطع مياه الشرب عن معظم مناطق مدينة أسوان وشرقها لمدة 12 ساعة حتى الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، فى بيان لها، أنه نظرا للقيام بإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 12 بوصة "اسبسوتس" أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق: "الشيخ هارون - بركة الدماس - كسر الحجر - من السيل شرق حتى موقف الأقاليم - من ميدان الشرطة العسكرية بالجزيرة بالكورنيش حتى مبنى الإذاعة والتلفزيون - مناطق وسط المدينة".

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن ذلك اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الثلاثاء 10 يناير 2023، مناشدة المواطنين ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المياه خلال فترة الانقطاع.

كان قد تفقد وكيل تعليم أسوان اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يومها الأول، حيث تفقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم لجان امتحانات مدارس الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ومجمع هميمى الجبلاوى وبدرية حامد وعلى ناصر التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

حيث انطلقت فى تمام الثامنة صباحًا امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى2023/2022 وذلك طبقًا للجداول المعلنة والمعتمدة، حيث تأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان من التزام الجميع بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية، واطمأن على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوافر كافة الأجواء اللازمة، التى تضمن أن يؤدى الطلاب امتحانهم فى سهولة ويسر.