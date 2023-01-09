طول شبكة النقل بالسكك الحديدية فى الصين يتجاوز 10 آلاف كيلو متر

كتب خالد إبراهيم

وصل طول خطوط النقل بالسكك الحديدية قيد التشغيل فى 55 مدينة بالبر الرئيسى الصينى إلى 10291.95 كيلومتر بنهاية 2022، بحسب بيانات جديدة، وأوضحت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لخطوط مترو الأنفاق أن خطوط المترو شكلت 77.85 بالمئة من إجمالى طول خطوط النقل بالسكك الحديدية، وفقا لموقع وكالة شينخوا.

بيانات 2022

وأكدت البيانات أنه فى عام 2022 وحده، وضعت المدن الصينية 1085.17 كم من خطوط النقل بالسكك الحديدية قيد التشغيل، وما يقرب من نصفها تم افتتاحه فى الربع الأخير من 2022، وذكرت الجمعية أن شبكة مترو الأنفاق شكلت 74.01% من الخطوط الجديدة التى افتتحت العام الماضى، وتليها خطوط النقل السريع بالسكك الحديدية وخطوط الترام بواقع 19.57% و5.64 %، على التوالى.



قطار سكة حديد صينية

أطول خطوط النقل بالسكك الحديدية فى 2022

وأضافت مدينة هانغتشو بشرقى الصين، ومدينة شنتشن بجنوبى الصين أطول خطوط النقل بالسكك الحديدية فى 2022، بينما بدأت 5 مدن أخرى عبر الصين تشغيل خطوط النقل بالسكك الحديدية العام الماضى.

قبل أيام شهدت الصين افتتاح أول خط سكك حديدية فائق السرعة داخل بمقاطعة شاندونغ وذلك فى محطة قطارات شيويهيه الواقعة على خط سكة حديد جينان لايوو الداخلي فائق السرعة بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء شينخوا صورا لافتتاح خط السكك الحديدية فائقة السرعة فى الصين، ويعتبر خط جينان-لايوو، أول خط سكة حديد صيني فائق السرعة داخل مدينة، مع سرعة تصميمية تبلغ 350 كم/ساعة.

فى نوفمبر الماضى، بلغ عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا عام 2022، 10 آلاف رحلة، مقارنة بموعد تحقيق هذا الرقم العام الماضى، وفقا لبيانات من شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية.