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موظفو القطارات بالصين يرتدون ملابس طبية أثناء استقبال المواطنين.. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 02:10 م
موظفو القطارات بالصين يرتدون ملابس طبية أثناء استقبال المواطنين.. فيديو خدمة المواطنين فى محطات القطار
كتب محمد شعلان

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استمرار لزيادة الإجراءات الطبية لمحاولة حصار انتشار فيروس كورونا القاتل، أظهرت لقطات فيديو حديثة مجموعة من العاملين في إحدى محطات القطار في مدينة ليجيانغ الصينية وهم يرتدون ملابس معقمة بالكامل، وكأنهم أطباء داخل أكثر المستشفيات عرضة للإصابة بالمرض القاتل في مدينة ووهان، ولم يعد الأمر يقتصر على ارتداء الكمامات فقط، فأصبح العاملون في الأماكن العامة فى الصين ملزمين بارتداء الملابس المعقمة بالكامل للتعامل مع الجمهور لمنع عدوى فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الخميس، تسجيل 564 وفاة و28060 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بتسجيل 3694 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد و73 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، بواقع 70 حالة وفاة في مقاطعة (هوبي) ووفاة واحدة في كل من (تيانجين) و(هيلونج جيانج) و(قويتشو).

خدمة المواطنين فى محطات القطار
خدمة المواطنين فى محطات القطار

 

موظفو محطات القطارات فى الصين
موظفو محطات القطارات فى الصين

 

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.. مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.

 

وسجلت منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة 21 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

 

وأنشأت مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) 132 موقعا للحجر الصحي، لتوفير أكثر من 12500 سرير للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى الذين تأكدت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


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