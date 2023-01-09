طرح سلع غذائية وخضراوات مخفضة بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين عن طرح الخضراوات والفاكهة بالجمعية الاستهلاكية التابعة لمركز شباب الخارجة، وسلع تموينية بمنفذ ديوان عام المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية للحد من ارتفاع الأسعار و توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت الاسبوع الماضي ، عن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض لمدة 3 شهور، وفتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وقال المهندس صلاح السيد مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد، فى بيان له، أنه جرى تنفيذ معرض رمضان بكافة مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف السيد أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيداً بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

ووجه مدير عام التموين بالمحافظة باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، وطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد الزملوط بتكثيف المتابعة والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية، مؤكداً على أنه جرى طرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة حملات المرور والتفتيش على الأسواق والمخابز.