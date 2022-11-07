محافظ القليوبية يفتتح معرضي سلع غذائية ببنها وشبرا الخيمة بأسعار مخفضة

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، معرضي سلع غذائية بشارع فريد ندا بمدينة بنها، وميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين، وجاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد عطية الفيومى - عضو مجلس النواب - رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين.

وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ القليوبية، وجه بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، عن تجهيز عدد من المعارض بمدن وأحياء المحافظة لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وخلال تفقده للمعارض أجرى المحافظ حوار مع المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن السلع وأسعارها وذلك نظرا لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق، إلى جانب توافر السلع بصورة مستمرة وإعادة تعبئة المعارض فور نفاد السلع.

وكان محافظ القليوبية، قد افتتح خلال شهر سبتمبر الماضي معارض "أهلا بالمدارس"، بمدينة شبرا الخيمة وأيضا بمدينة بنها وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية.