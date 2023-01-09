شيخ الأزهر يعزى الرئيس السنغالى فى ضحايا حادث مرورى أدى لوفاة 40 شخصا

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن كامل تضامن الأزهر الشريف مع السنغال في مصابه الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهالي الضحايا، ويرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتدخل السنغال الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الاثنين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحافلة المنكوبة في السنغال إلى 40 قتيلا وعشرات المصابين، وأعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال.

وقال الرئيس السنغالي -في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن الحادث وقع الأحد في قرية بمنطقة "كفرين" نحو الساعة الـ 3:30 صباحا.

وأعرب عن حزنه الشديد للحادث المأساوي، مقدمًا أحر تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أنه سيعقد مجلسا وزاريا لمناقشة إجراءات السلامة على الطرق.