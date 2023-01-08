مصرع 38 شخصا وإصابة 87 آخرين بسبب تصادم حافلتين وسط السنغال

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أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء بالسنغال، بمصرع 38 شخصا، وإصابة 87 آخرين بجروح، إثر حادث تصادم حافلتين قرب بلدة "كافرين" بوسط البلاد.



وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم /الأحد/، أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم (1) الساعة 03:15 صباحًا (حسب التوقيت المحلي للستغال) على بعد نحو 250 كم من جنوب شرق العاصمة داكار، مضيفة أنه تم نقل جميع الضحايا لمستشفى ومرفق طبي في بلدة "كافرين".



يذكر أن حوادث الطرق في السنغال تعد متكررة لأسباب أبرزها إهمال السائقين وسوء حالة الطرق والسيارات.. ويعد هذا الحادث من الأسوأ خلال السنوات القليلة الماضية من حيث عدد الضحايا.