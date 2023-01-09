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زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل جازان السعودية

الإثنين، 09 يناير 2023 10:35 م
زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل جازان السعودية مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الإثنين، إن هزة أرضية بمقدار 4.6 على مقياس ريختر، وقعت في البحر الأحمر جنوب غرب جازان.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، طارق أبا الخيل، أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية في البحر تبعد 152 كيلومتر جنوب غرب جازان.

وقال إن مقدار الهزة بلغ 4.6 درجة على مقياس ريختر بمعمق بلغ 21.5 كيلومتر، مشيرة إلى أن سبب الهزة يرجع إلى قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر خاصة منطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الافريقية عن الصفيحة الحربية.

وتابع: تسبب ذلك في حدوث حركة تكتونية بمنطقة الاخدود مسببة نشاط زلزالي.

وأكد " أبا الخيل"، أن هذه الهزة الأرضية بعيدة جدا عن السواحل السعودية وليس منها خطورة ولم تسبب أي تأثير.

 


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