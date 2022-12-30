اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:49 م
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ريختر
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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية اليوم الجمعة، وذكر معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، حسبما أوردت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا شمال كريت، وعلى عمق 11 كيلومترا.

ولم ترد أنباء تفيد بوقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يذكرأن، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيفيا وشعر به الناس على نطاق واسع فى منطقة أتيكا الأربعاء الماضى.

وقال معهد الأورومتوسطي اليوناني إن مركز الزلزال كان على بعد 15 كيلومترا شمال شرق بلدة خالكيدا على عمق أربعة كيلومترات -وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وأعطى معهد أثينا للديناميكا الجيوديناميكية قراءة 4.9 وعمق 13.2 كيلومتر.

ولم ترد انباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.

 


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