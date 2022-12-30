زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية اليوم الجمعة، وذكر معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، حسبما أوردت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا شمال كريت، وعلى عمق 11 كيلومترا.

ولم ترد أنباء تفيد بوقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يذكرأن، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيفيا وشعر به الناس على نطاق واسع فى منطقة أتيكا الأربعاء الماضى.