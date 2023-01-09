زراعة الإسكندرية تُكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة

وشمل التكريم الدكتور خالد احمد محمد عثمان الحاصل على جائزة جامعة الإسكندرية التقديرية فى المجال العلمى للعام 2022 .

وكان قد وافق مجلس جامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة على ترشيحات الجامعة لجوائز اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2022 على النحو التالي الدكتور عصمت محمد حسين حجازي – الاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل فى العلوم فرع العلوم الزراعية ،الدكتور سعيد السيد اسماعيل الخامي، الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة فرع العلوم الهندسية الدكتور منال فوزي احمد عبد الوهاب – الاستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية فى مجال المياه والطاقه والعلوم البيئية .

وتشمل الدكتور أيمن صادق أحمد محمود الفحام، الاستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاساسية "العلوم الكيميائية" الدكتور احمد عبد الرحيم حسين عبد المنعم – الاستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاساسية " العلوم البيولوجية".

كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الاعلى للثقافة لعام 2023 وذلك على النحو التالي الدكتور عبد السلام عيد عيد ابراهيم – الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون الدكتور عزة محمد ابو السعود، الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتور فوزي سعد محمد عيسي، الاستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب الدكتور اسماعيل ابراهيم جمعه – الاستاذ المتفرغ بكلية التجارة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية الدكتور احمد عبد السلام مختار سليم – الاستاذ بكلية التجارة لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية.