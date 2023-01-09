وأفادت تاس نقلا عن قناة وزارة الدفاع البيلاروسية عبر تلجرام اليوم الأحد بأن الوحدات الجوية للقوات المسلحة البيلاروسية والروسية ستجري تدريب طيران تكتيكي مشترك بين القوات التابعة للوحدة الجوية للمجموعة الإقليمية للقوات في البلدين، في الفترة من 16 يناير إلى 1 فبراير 2023".



وقالت الوزارة إنه سيتم استخدام جميع المطارات والتشكيلات للقوات الجوية وفرق الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية خلال التدريبات.

وأضافت الخدمة الصحفية للوزارة أن عنصر الطيران بقوات الفضاء الروسية وصل إلى جمهورية بيلاروسيا اليوم الأحد.