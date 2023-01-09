رفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات بالمنيا وتطوير 49 وحدة صحية.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا وحميات المنيا، ورفع كفاءة سكن الأطباء بـ4 مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية والاستمرار في أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لـ 5 مستشفيات على مستوى المحافظة خلال عام 2022.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للبناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة بالقطاع الصحي ورفع مستوى المنشآت الصحية.

من جانبه، أكد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، حيث حظيت محافظة المنيا بافتتاح عدد من المشروعات القومية في القطاع الطبي ولازال العمل يجري في تطوير وإنشاء مشروعات أخرى، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض "نادى" جهود المديرية خلال عام 2022، لافتاً الى انه تم الانتهاء من اعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ومستشفى حميات المنيا ورفع كفاءة سكن الاطباء بعدد 4 مستشفيات (مستشفى الشيخ فضل ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى مطاي المركزي، مستشفى رمد المنيا) والانتهاء من إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية والتسليم الابتدائي لعدد 15 وحدة صحية ، بالإضافة إلى أنه جارى الاستمرار في أعمال رفع كفاءة عدد 8 مستشفيات صدر وحميات بالإضافة الى انشاء وتطوير 113 من الوحدات والمراكز الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجرى العمل على إحلال وتجديد عدد 3 مستشفيات منها مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، ومستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه ومستشفى بنى مزار بتكلفة 376.2 مليون جنيه، واستمرار أعمال الانشاءات لمستشفى مغاغة والتي ستخدم 640 ألفا و963 نسمة ومستشفى ابوقرقاص والتي ستخدم 648 ألف و642 نسمة، لافتاً إلى أنه يتم التجهيز للبدء في مستشفى المنيا الجديدة وتطوير مستشفى الشيخ فضل.

من جانبها أوضحت دكتورة مروة محمد اسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ومستشفى حميات المنيا، بالإضافة الى استمرار العمل في رفع كفاءة عدد 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة بنسبة تنفيذ اكثر من 90%، وتركيب تانك اكسجين بمستشفى صدر المنيا وتانك أكسجين بمستشفى حميات المنيا والانتهاء من تركيب مصدر بديل للكهرباء لعدد 15 مستشفى، وأضافت أنه تم رفع كفاءة قسم مكافحة العدوى بديوان مديرية الصحة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أعمال الحماية المدنية بعدد 8 مستشفيات.