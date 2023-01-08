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صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الجرنوس بمركز بنى مزار

الأحد، 08 يناير 2023 01:55 م
صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الجرنوس بمركز بنى مزار أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الجرنوس، بمركز بنى مزار، وذلك اليوم على مدار يومي 9 و10 من يناير الجارى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 
ومن ناحية أخرى شكلت مؤسسة حياة كريمة في المنيا، مجموعات من المنسقين والمتطوعين، لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد بجميع المطرانيات، بمراكز المحافظة، في إشارة لروح المحبة التي تسود عروس الصعيد التي تضم أكبر تجمع للأخوة المسيحين في الصعيد. 
 

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