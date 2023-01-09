اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 07:42 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء بريطانيا: إجراء محادثات بين الحكومة والنقابات "تطور إيجابي"

الإثنين، 09 يناير 2023 07:00 م
رئيس وزراء بريطانيا: إجراء محادثات بين الحكومة والنقابات "تطور إيجابي" رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن إجراء محادثات بين الحكومة والنقابات العمالية يعد "تطورا إيجابيا"، وأن أية اتفاقات بشأن الأجور يجب أن تكون "مقبولة التكلفة"، يأتي هذا في ظل تزايد الإضرابات التي تهز البلد، وشملت الممرضين وشبكات السكك الحديد وقطاعات أخرى مهمة.


وأعرب سوناك - في مقابلة أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين عن سعادته بأن قادة النقابات العمالية قبلوا دعوة الوزراء لإجراء مباحثات اليوم، واصفا هذا بالتطور الإيجابي.


وبشأن الأجور قال سوناك "لقد قلنا دوما أن الحكومة يسعدها أن تتحدث بشأن مطالب زيادة الأجور والقضايا المتعلقة بالأجور استنادا إلى ما هو معقول ومسؤول ومقبول التكلفة بالنسبة للبلد"، ورفض تأكيد أو نفي إذا كانت الحكومة البريطانية تنظر في مقترح دفع مبلغ من المال لمرة واحدة إلى العاملين في القطاع العام لمساعدتهم في ارتفاع تكلفة المعيشة.


ويلتقي وزير الصحة البريطاني اليوم بقادة نقابة الصحة لإجراء محادثات بشأن الأجور والمطالب الأخرى، كما تجتمع الحكومة أيضا بقادة نقابات التعليم والسكك الحديدية قبيل قيام العاملين في تلك القطاعات بالمزيد من الإضرابات.


بريطانيا

ريشى سوناك

النقابات العمالية ببريطانيا

الإضرابات في بريطانيا

زيادة الأجور فى بريطانيا

الأوضاع الاقتصادية فى بريطانيا

الاقتصاد البريطاني

التضخم فى بريطانيا



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